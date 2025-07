Featured

Artificial Intelligence Act dell'Unione europea

L'AI Act (Artificial Intelligence Act, Regolamento (UE) 2024/1689) è stato approvato dal Parlamento europeo in data 13 giugno 2024, ed è entrato in vigore l'1 agosto 2024.

L'AI Act è la normativa sull'intelligenza artificiale più completa mai emanata, eppure rimane altamente controversa e in continua evoluzione. L'obiettivo delle norme è promuovere un'IA affidabile in Europa, e a tal fine stabilisce un insieme chiaro di regole basate sul rischio per gli sviluppatori e gli utilizzatori di IA. Il Regolamento fa parte di un più ampio pacchetto di misure a sostegno dello sviluppo di un'IA affidabile.

Per favorire la transizione al nuovo quadro normativo, la Commissione europea ha lanciato l'IA Pact, un'iniziativa volontaria mirata a sostenere l'attuazione futura delle norme e a coinvolgere le parti interessate.

Attuazione

L'AI Act è entrato in vigore vigore il 1° agosto 2024 e sarà pienamente applicabile due anni dopo, il 2 agosto 2026, con alcune eccezioni:

- divieti e obblighi di alfabetizzazione sull'intelligenza artificiale sono entrati in vigore dal 2 febbraio 2025;

- le regole di governance e gli obblighi per i modelli GPAI entrano in vigore il 2 agosto 2025;

- le norme sui sistemi IA ad alto rischio, integrati nei prodotti regolamentati, prevedono un periodo di transizione esteso fino al 2 agosto 2027.

I punti fondamentali

Classificazione del rischio

L'AI Act classifica l'IA in base al suo rischio. Gran parte del testo è focalizzato sui sistemi di IA ad alto rischio e alle regolamentazioni alle quali si devono attenere.

- sono vietate le IA che presentano rischi inaccettabili (ad esempio, sistemi di social score e IA manipolativa);

- le IA a rischio limitato sono soggette a obblighi di trasparenza: gli sviluppatori e gli implementatori devono garantire che gli utenti finali siano consapevoli di interagire con l'intelligenza artificiale (chatbot e deepfake);

- le IA a rischio minimo non sono regolamentate (ad esempio, la maggior parte delle applicazioni di intelligenza artificiale attualmente disponibili sul mercato dell'UE, come i videogiochi e i filtri antispam basati sull'intelligenza artificiale).

Obblighi per fornitori (sviluppatori)

La maggior parte degli obblighi ricade sui fornitori (sviluppatori) di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio. Coloro che intendono immettere nel mercato europeo sistemi di IA ad alto rischio, indipendentemente dal fatto che abbiano sede nell'UE o in un paese terzo, sono soggetti alle norme. Allo stesso modo anche i fornitori di paesi terzi in cui l'output del sistema IA ad alto rischio è utilizzato nell'UE.

Anche gli utenti sono soggetti ad alcune delle norme dell'AI Act, laddove per utenti però si intende le persone fisiche o giuridiche che utilizzano un sistema di intelligenza artificiale a titolo professionale (implementatori) , non gli utenti finali interessati.

IA per scopi generali

I fornitori di modelli di IA per scopi generali (GPAI) devono fornire la documentazione tecnica, le istruzioni per l'uso, rispettare la direttiva sul copyright e pubblicare un riepilogo del contenuto utilizzato per la formazione. I fornitori di modelli GPAI con licenza aperta e gratuita devono solo rispettare il copyright e pubblicare il riepilogo dei dati di addestramento, a meno che non rappresentino un rischio sistemico.

Tutti i fornitori di modelli GPAI che presentano un rischio sistemico, aperto o chiuso, devono inoltre condurre valutazioni del modello, test avversari, monitorare e segnalare incidenti gravi e garantire protezioni per la sicurezza informatica.

Sistemi di IA vietati

In base all'AI Act sono vietati i seguenti sistemi di IA:

- utilizzano tecniche subliminali, manipolative o ingannevoli per distorcere il comportamento e compromettere il processo decisionale informato, causando danni significativi;

- sfruttano le vulnerabilità legate all'età, alla disabilità o alle circostanze socioeconomiche per distorcere il comportamento, causando danni significativi;

- sistemi di categorizzazione biometrica che deducono informazioni sensibili (razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale), ad eccezione dell'etichettatura o del filtraggio di set di dati biometrici acquisiti legalmente o quando le forze dell'ordine categorizzano i dati biometrici;

- social scoring, ovvero valutazione o classificazione di individui o gruppi in base al comportamento sociale o ai tratti personali, che determina un trattamento dannoso o sfavorevole di tali persone;

- valutazione del rischio che un individuo commetta reati penali basandosi esclusivamente sulla profilazione o sui tratti della personalità, salvo quando utilizzato per integrare le valutazioni umane basate su fatti oggettivi e verificabili direttamente collegati all'attività criminale;

- compilazione di database di riconoscimento facciale mediante l'estrazione non mirata di immagini facciali da Internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso;

- deducono emozioni nei luoghi di lavoro o nelle istituzioni educative, salvo per motivi medici o di sicurezza;

- sistemi di identificazione biometrica remota (RBI) in tempo reale in spazi accessibili al pubblico per le forze dell'ordine, tranne nei seguenti casi:

-- ricerca di persone scomparse, vittime di rapimenti e persone vittime di tratta di esseri umani o di sfruttamento sessuale;

-- prevenzione di una minaccia sostanziale e imminente alla vita o un attacco terroristico prevedibile;

-- o identificazione di sospettati di reati gravi (ad esempio, omicidio, stupro, rapina a mano armata, traffico di stupefacenti e armi illegali, criminalità organizzata e reati ambientali, ecc.).