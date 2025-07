Featured

European Accessibility Act

Lo European Accessibility Act è la direttiva europea che prevede oneri di accessibilità per i prodotti e i servizi essenziali.

La direttiva europea n. 882 del 2019 (European Accessibility Act) è entrata in vigore il 28 giugno 2025, ed è stata recepita dall'Italia col decreto legislativo n. 82 del 2022. Si applica principalmente alle aziende e organizzazioni che offrono prodotti o servizi digitali, non ai siti non commerciali o personali.

Lo scopo della direttiva, e della relativa normativa di recepimento, è quello di garantire l'accessibilità a tutti, quindi non solo alle persone con disabilità ma anche a soggetti ritenuti "fragili", come anziani o donne in gravidanza, per determinati prodotti e servizi essenziali. In particolare i prodotti e servizi interessati sono:

- computer e sistemi operativi;

- Bancomat, biglietterie e macchinette per il check-in;

- smartphone;

- apparecchiature televisive relative ai servizi di televisione digitale;

- servizi di telefonia e apparecchiature correlate;

- accesso ai servizi di media audiovisivi quali la trasmissione televisiva e le relative apparecchiature di consumo;

- servizi relativi al trasporto passeggeri aereo, in autobus, ferroviario e per via navigabile;

- servizi bancari;

- e-book;

- commercio elettronico.

In Italia, la normativa sull'accessibilità web ha avuto un'evoluzione:

- Legge Stanca (2004): inizialmente, la Legge Stanca imponeva l'obbligo di accessibilità solo alle Pubbliche Amministrazioni e ad alcuni enti specifici, escludendo la maggior parte delle aziende private;

- Decreto-legge n. 76/2020: questo decreto ha esteso gli obblighi alle aziende private con un fatturato medio superiore a 500 milioni di euro;

- European Accessibility Act (dal 28 giugno 2025): l'EAA amplia significativamente la platea di soggetti obbligati, includendo tutte le imprese che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:

- più di 10 dipendenti;

- fatturato annuo superiore a 2 milioni di euro.

La direttiva si applica sia alle imprese B2C che B2B e riguarda ogni realtà che offre online contenuti informativi o promozionali, moduli di contatto o prenotazione, e-commerce, piattaforme di download o servizi digitali.

Gli standard in materia sono rappresentati dalle regole WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) e si basano su quattro principi fondamentali per ogni contenuto online: percepibile, utilizzabile, comprensibile e robusto. Quindi, la conformità a tali regole prevede, ad esempio: l’uso di testi chiari e leggibili, con caratteri di dimensioni adeguate e contrasti sufficienti per favorire la visibilità; immagini accompagnate da descrizioni testuali per renderle accessibili ai lettori di schermo utilizzati da persone non vedenti; garantire una navigazione fluida anche solo con la tastiera, senza l’uso del mouse; utilizzare etichette coerenti per moduli e bottoni, per agevolare chi ha difficoltà cognitive; corredare tutti i contenuti multimediali da sottotitoli e trascrizioni per rispondere alle esigenze di persone con disabilità uditive.

Obblighi dell'EAA

La normativa impone obblighi differenti a seconda del tipo di prodotto o servizio.

Prodotti

L'obbligo è di garantire che siano accompagnati da informazioni fornite in modo accessibile, tramite etichette, istruzioni o imballaggi). Inoltre, le interfacce devono essere comprensibili e utilizzabili, prevedendo fin dalla progettazione delle alternative ai comandi vocali e acustici e funzionalità aggiuntive nei casi in cui siano presenti elementi visivi.

Servizi

La normativa obbliga e includere funzionalità e procedure mirate a rispondere alle specifiche esigenze delle persone con disabilità e a garantire l'interoperabilità con le tecnologie assistite. In particolare, i metodi di identificazione, le firme elettroniche e i sistemi di pagamento devono essere percepibili, utilizzabili e comprensibili. Devono inoltre essere fornite informazioni sui servizi venduti, ad esempio nell'ambito della fornitura di servizi di viaggio, occorre fornire in tempo reale informazioni sul viaggio, tramite siti web o applicativi mobili o schermi informativi interattivi.

La normativa prevede la pubblicazione delle informazioni relative al servizio fornito, tra cui la descrizione del servizio e come questo soddisfa i requisiti di accessibilità.

Con riferimento ai servizi, la normativa prevede un'eccezione che consente di usare fino al 28 giugno 2030 i prodotti già legittimamente utilizzati per la fornitura dei servizi (ad esempio le macchine per l'emissione dei biglietti).

Segnalazioni e sanzioni

Il mancato rispetto delle norme in materia di accessibilità può essere segnalato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con riferimento ai prodotti, o all'Agenzia per l'Italia Digitale, per i servizi. La normativa europea prevede anche la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, eventualmente anche tramite associazioni rappresentative.

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale. Per l'Italia variano tra 2500 e 40mila euro, a seconda della gravità, del numero di servizi o prodotti non conformi e delle persone coinvolte.

Linee Guida AGID

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) ha pubblicato le Linee guida per l'accessibilità.

Leggi nazionali

La normativa europea non abroga la normativa nazionale, cioè la legge Stanca, ma ovviamente le due normative devono essere coordinate tra loro. Tale legge stabilisce requisiti tecnici e linee guida da seguire per garantire che i siti web e le applicazioni siano accessibili.